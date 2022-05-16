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الإثنين، 16-05-2022 07:38 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة التعاون الألمانية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع المدير الإقليمي لمؤسسة التعاون الألمانية (DAAD)الدكتور بنجامين شمالينج، سبل زيادة التعاون بين الجانيين في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأشار الدكتور العجلوني إلى العلاقات الأردنية الألمانية في المجالات الأكاديمية والبحثية والتبادل الطلابي والمشاريع المختلفة، مؤكدا استعداد الجامعة في زيادة التعاون مع الجامعات الألمانية وتعريف أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالفرص المتاحة أمامهم في مختلف الجامعات الألمانية.

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