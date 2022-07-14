الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 09:28 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومشروع التدريب والتعليم المهني

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الوكيل الاخباري - بحث مدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زيد العدوان مع خبراء من مشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل والمنفذ من قبل (GIZ) والممول من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية استمرارية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التدريب التقني والمهني.

وقدم العدوان نبذة عن طبيعة سير عمل المركز والبرامج التي يعقدها والهدف الذي يسعى الى تحقيقه من خلال التنوع في الدورات التي يقدمها .

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