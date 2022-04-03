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الأحد، 03-04-2022 09:12 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني مع نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اليوم الأحد، سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة.

وتداول الجانبان مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وإمكانية توسيع مجالات التعاون، وأهمية عقد مؤتمرات علمية هندسية بمشاركة النقابة وكليات الهندسة في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في المجالات الهندسية المختلفة.

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