الأحد 24-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

مئات الوظائف لشباب إربد

وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول

الاحتياطي الفدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الأحد، 24-07-2022 04:01 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية و فولبرايت الأميركية في الأردن

1658665494672


الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع المدير التنفيذي لمكتب مؤسسة فولبرايت الأميركية في الأردن ادوارد برادوس ومستشار المكتب مارك جونسون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال التعليمي.

اضافة اعلان


وأكد العجلوني، سعي الجامعة الدائم إلى تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة ودور البرامج الدولية في إثراء البحث العلمي في الجامعة من خلال الاستفادة في تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بارقى الجامعات العالمية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من المنح التي تقدمها فولبرايت لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مختلف المجالات المعرفية.


من جهته، أشاد الوفد بالباحثين والطلبة الأردنيين في الجامعات الأميركية وما يتمتعون به من مهارات وأخلاقيات عالية تعكس الصورة الإيجابية عن بلدهم.


وقدّم نصر ملكاوي من مكتب فولبرايت في الأردن، خلال محاضرة عقدت في المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، شرحا تفصيليا عن المنح المتوفرة، والتي تقدمها فولبرايت وطرق التقديم وكيفية انتقاء المرشحين للمنح.


وجال الوفد في كليات الذكاء الاصطناعي والسلط التقنية والتمريض والأعمال واستمع إلى إيجاز عن التخصصات التي تدرس فيها ومدى الاستفادة من المنح البحثية التي يقدمها المكتب لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202222181359956151482

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

7202223162053425028957

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

7202218165831320503956

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

3202113123554100535807

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

434066_8_1649492792

مئات الوظائف لشباب إربد

أخبار متعلقة
290601753_393127572848954_1483142499946750253_n

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

article_img743

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

prison_execution_489977573

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

-2056948797

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

06-1597303232

تنشيط السياحة: فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك

image (73)

سفير المكسيك في الأردن: المملكة دولة مستقرة وبوابة لأسواق المنطقة