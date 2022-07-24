بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية و فولبرايت الأميركية في الأردن

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع المدير التنفيذي لمكتب مؤسسة فولبرايت الأميركية في الأردن ادوارد برادوس ومستشار المكتب مارك جونسون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال التعليمي.

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وأكد العجلوني، سعي الجامعة الدائم إلى تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة ودور البرامج الدولية في إثراء البحث العلمي في الجامعة من خلال الاستفادة في تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بارقى الجامعات العالمية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من المنح التي تقدمها فولبرايت لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مختلف المجالات المعرفية.



من جهته، أشاد الوفد بالباحثين والطلبة الأردنيين في الجامعات الأميركية وما يتمتعون به من مهارات وأخلاقيات عالية تعكس الصورة الإيجابية عن بلدهم.



وقدّم نصر ملكاوي من مكتب فولبرايت في الأردن، خلال محاضرة عقدت في المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، شرحا تفصيليا عن المنح المتوفرة، والتي تقدمها فولبرايت وطرق التقديم وكيفية انتقاء المرشحين للمنح.



وجال الوفد في كليات الذكاء الاصطناعي والسلط التقنية والتمريض والأعمال واستمع إلى إيجاز عن التخصصات التي تدرس فيها ومدى الاستفادة من المنح البحثية التي يقدمها المكتب لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.