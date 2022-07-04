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الإثنين، 04-07-2022 08:54 م

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

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الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، اليوم الاثنين، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، في مجال صناعة أفلام صديقة للبيئة وترويجها عالميا، وتعزيز العمل المشترك لجعل الأردن وجهة عالمية لتصوير الأفلام.

وأكد الردايدة، خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة لإنجاز عمل وطني مشترك يأخذ بعين الاعتبار البعدين البيئي والسياحي، والبحث عن وسائل جديدة لترويج الأردن كوجهة سياحية .

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