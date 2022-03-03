بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمركز الدولي للأمن والسلامة

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ مفوض السياحة شرحبيل ماضي مع رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن والسلامة الكيميائية في بولندا السفير كريستوف باتشر، تعزيز التعاون الهادف إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية والقطاعات الخاصة بالحماية من الأزمات والكوارث في المنطقة.

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وقال ماضي إن الطرفين اتفقا على عقد ورشات عمل مشتركة مع المؤسسات ذات العلاقة في منطقة العقبة للحفاظ على سلامة وأمن القطاعات المختلفة من المخاطر بأشكالها كافة، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للمركز في العقبة الاقتصادية الخاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها في إطار التعاون الثنائي بالمجالات المختلفة، وأهمها جعل العقبة مقرا للمؤتمرات المتخصصة بهذا المجال .



يذكر أن المركز الدولي للسلامة الكيميائية الذي يقع في وارسو هو مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية تحتل مكانة ريادية في حلول السلامة والأمن الكيميائي البيئي المتكاملة والأمن السيبراني الصناعي، ويسعى المركز إلى الحد من التهديدات الكيميائية وتعزيز الأمن العام وحماية البيئة والكيمياء المستدامة دوليا.

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