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الثلاثاء، 10-05-2022 07:42 م

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا الكبرى

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم خلال لقائه رئيس بلدية الرمثا الكبرى أحمد الخزاعلة، اليوم الثلاثاء في مبنى البلدية، استعداد الجامعة للتعاون في المجالات التي تقع ضمن إطار الخبرات الفنية المتوفرة لديها.

وأضاف السالم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن لدى الجامعة خبرات تراكمية في مجالات تخطيط وتنظيم المدن وإيجاد الحلول للمشاكل العمرانية والبيئية، فضلًا عن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تحتاجها البلديات في تخصصات الهندسة والإدارة والتنمية المستدامة. 

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