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الثلاثاء، 26-07-2022 01:41 م

بحث التعاون بين المياه والبلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون فيما يخص قطاع المياه والمشاريع البحثية والتنموية المشتركة.

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وأكد الدكتور المحاميد، دور جامعة البلقاء الريادي في الارتقاء بقطاع المياه واستدامته، مشيدا بمستوى الخريجين والباحثين وباسهامات الجامعة في قطاع المياه.


من جهته، عرض الدكتور العجلوني لسبل تطوير مصادر المياه والمحافظة عليها في كليات الجامعة كافة.


واتفق الجانبان على متابعة المقترحات للوصول إلى خطط عمل فاعلة ومستدامة.


 




 

 


 

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