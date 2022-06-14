بحث التعاون بين الوطني للبحوث الزراعية وجائزة خليفة للتمور

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية.



وأكد الدكتور حداد خلال استقباله الدكتور زايد في مركز البحوث الزراعية، أهمية مد جسور التعاون والتشبيك مع جائزة خليفة لنخيل التمر التي تعد من الجوائز ذات القيمة المضافة، على الصعيدين العربي والدولي، لا سيما أنها لعبت دوراً استراتيجياً في تطوير عجلة التنمية لقطاع التمور في الأردن والمنطقة العربية من خلال عقد مهرجانات تمور في الدول العربية، مقدراً دورها الريادي في تشجيع الابتكار الزراعي بمجال التمور.

اضافة اعلان