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الثلاثاء، 31-05-2022 07:26 م

بحث التعاون بين اليرموك والجامعات الإماراتية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد خلال لقائه بمكتبه، اليوم الثلاثاء، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن الدكتور عمار المعلا والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين اليرموك ومختلف الجامعات الإماراتية.

وأكد مساد حرص جامعة اليرموك وسعيها الدؤوب نحو التطوير والتحديث الشامل في البرامج الأكاديمية التي تطرحها بما يلبي طموحات الشباب الأردني والعربي على حد سواء، ويتواءم مع متطلبات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر.

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