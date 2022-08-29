بحث التعاون بين اليرموك والمكتب الصحي الكويتي في الأردن

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، ورئيس المكتب الصحي الكويتي في الأردن الدكتور علي العنزي، ومساعد الملحق الصحي الكويتي للشؤون المالية في الأردن بدر الحربي، اليوم الاثنين، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.

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وقال العموش، خلال اللقاء، إن اليرموك أنشأت مؤخرا برنامج يمنح درجة البكالوريوس في التمريض إلا أن الخطة الدراسية لهذا البرنامج والعملية التدريسية فيه تختلف نوعيا عن البرامج الدراسية الأخرى في هذا المجال، مشيرًا إلى أن اليرموك حرصت على تعزيز المهارات الأساسية اللازمة للعاملين في القطاع الصحي والطبي بشكل عام في الخطة الدراسية لهذا البرنامج من حيث القدرة على التعامل مع التكنولوجيا، وقدرات التواصل مع الآخرين وجميع المهارات اللازمة التي استجدت في السنوات الأخيرة وبعد ما فرضته جائحة كورونا على هذا القطاع حول العالم.



وبين أن الجامعة تسعى إلى استحداث برامج أكاديمية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي،وإنشاء برامج دراسات عليا جديدة منها ما يعنى في القطاع الطبي والصحة العالمية ودراسة علم الأوبئة وغيرها من التخصصات التي تلبي متطلبات المرحلة وترفد السوق المحلي والعربي بالمهارات المؤهلة والقادرة على النهوض بمختلف القطاعات.



وأعرب العنزي، من جهته، عن استعداد المكتب الصحي الكويتي في عمان التعاون مع جامعة اليرموك في مختلف الأنشطة والفعاليات الطبية والصحية، وبحث إمكانية التعاون في مجال إنشاء برنامج صحي مشترك.