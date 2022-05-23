بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومشروع مدد 2

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية الرمثا الكبرى، أحمد الخزاعلة، مع وفد من مشروع مدد 2 ( المبادرة النسوية الأورومتوسطية)، اليوم الاثنين، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.



وأكد الخزاعلة، خلال اللقاء الذي عقد في البلدية، أهمية تعزيز التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة والمراكز المعنية، بتشغيل الفتيات كمركز تطوير الأعمال الذي يسعى إلى تكوين مشروعات تنموية من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

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