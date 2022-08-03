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الأربعاء، 03-08-2022 05:13 م

بحث التعاون بين تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية عادل درويش، سبل تعزيز بيئة تمكينية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهوض بالتنمية الرقمية في الأردن.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان تبادل الخبرات وعرض الأفكار بشأن الاستراتيجيات المناسبة للمشاريع المستقبلية التي تتعلق بأولويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2030.

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