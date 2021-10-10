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الأحد، 10-10-2021 09:52 م

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وغرفة تجارة المفرق

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور لدى لقائه اليوم الاحد رئيس وأعضاء غرفة تجارة محافظة المفرق سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والغرفة.

وأكد الدكتور الضمور حرص الجامعة على التعاون مع كل القطاعات في محافظة المفرق ما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية، مشيراً إلى استعداد الجامعة لمواصلة التعاون مع القطاع التجاري في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات الجدوى الاقتصادية. 

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