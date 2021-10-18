بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، والخبير الدولي في الاستدامة وعلوم الأرض والمجتمع أيان ستيوارت، اليوم الاثنين، سبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية وعمل المشاريع المشتركة بين الجامعة وكرسي اليونسكو لعلوم الارض.



واكدا اهمية إقامة برنامج توأمة يغطي نطاقاً واسعاً ومتنوعاً من الأنشطة البحثية وتنظيم المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وإقامة الدورات والورش التعليمية في إطار التنمية المستدامة.

اضافة اعلان