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الخميس، 19-05-2022 05:43 م

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومنطقة المفرق التنموية

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الوكيل الإخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للابتكار والتسويق الدولي، الدكتور محمد الحدب، ومديرة منطقة المفرق التنموية، ليزا الدغمي، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومنطقة المفرق التنموية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في خدمة أبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة.

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وأشار الحدب إلى أن الجامعة ترتبط بعلاقات متميزة مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، ضمن نطاق منطقة المفرق التنموية، بهدف تعزيز التشاركية خدمة للطرفين والوطن بشكل عام، كما أنها تسهم في تخريج وتأهيل الكفاءات، وتأخذ على عاتقها أيضا المساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال البرامج والدورات والنشاطات المتنوعة.


من جهتها، أعربت الدغمي عن استعداد منطقة المفرق التنموية للتعاون في شتى المجالات التنموية والتدريبية والتعليمية والاستثمارية، إضافة إلى استقبال الطلبة لدى المؤسسات والشركات والمصانع في التخصصات التي تتطلب التدريب العملي، وذلك لدعم مسيرة الجامعة التعليمية، وتأهيل الطلبة لسوق العمل.


وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتوقيع مذكرة تفاهم في مختلف المجالات المشتركة، لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تسهم بدفع عجلة الاستثمار، والتأهيل والتدريب والتشغيل، الأمر الذي يقلل من حجم البطالة وتشغيل الكفاءات المدربة والمؤهلة للعمل.

 




 

 


 

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