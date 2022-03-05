بحث التعاون بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات الهندية

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بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني والسفير الهندي في الأردن أنور حليم، سبل التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات الهندية.وأشار العجلوني، خلال لقائه السفير الهندي، إلى ابتعاث 10 من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لنيل شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات الهندسية والتكنولوجية في المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور، بموجب اتفاقية التعاون بين البلقاء التطبيقية والمعهد.وعرض آفاقا جديدة للتعاون مع الجامعات الهندية من خلال عقد اتفاقيات معها لابتعاث عدد من طلبة الجامعة والمدرسين في تخصصات تكنولوجية تخدم قطاع الاتصالات، كقواعد البيانات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية، إضافة إلى تبادل الخبرات وعقد دورات لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لتدريب المدربين في هذه التخصصات، مقترحا إنشاء مركز هندي للتكنولوجيا في الجامعة بأحد القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع تكنولوجيا يسهم في تطوير القطاع العام في المملكة.