بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الفرنسية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم خلال لقائه، اليوم الأحد، الملحق التعليمي في السفارة الفرنسية لدى الأردن انابيل اوستن، سبل تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والتواصل العلمي.



وأكد الدكتور السالم، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التي تربط جامعة العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الفرنسية في الأردن وعدد من الجامعات الفرنسية، لافتا إلى حرص الجامعة على تعميق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الفرنسية وخاصة الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم .

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