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الثلاثاء، 19-07-2022 03:06 م

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة فولبرايت الأميركية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي للهيئة الأردنية - الأميركية للتبادل الثقافي (فولبرايت) إدوارد برادوس، سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة فرص المنح المتاحة لطلبة الجامعة لاستكمال دراستهم لمرحلة الماجستير في الجامعات الأميركية.

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وقال الدكتور السالم، إن الجامعة تسعى إلى توطيد تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون التعليم العالي، لافتا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون مع الجامعات الأميركية من خلال زيادة برامج التبادل الطلابي مما ينعكس إيجابا على مستواهم العلمي والثقافي.


وقدم الدكتور السالم شرحاً عن مسيرة تطور الجامعة والسمعة الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها وخططها الاستراتيجية المستقبلية للتميز في أداء واجباتها.


وعلى هامش اللقاء، قدم الوفد محاضرة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن برامج منح الفولبرايت في الأردن.


وحضر اللقاء، نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني، ومسؤولة البرامج الأميركية لارا شديد، ومسؤول البرامج الأردنية في الفولبرايت ناصر ملكاوي.

 




 

 


 

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