بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومؤسسة البحوث الالمانية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع وفد من مؤسسة البحوث الألمانية DFG ضم مدير قسم التعاون الدولي الدكتور يورج شنايدر، والدكتورة جينيفر جروناو من قسم التعاون الدولي في المؤسسة، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين في مجال إجراء البحوث العلمية التطبيقية.



وأكد مسّاد حرص الجامعة توطيد تعاونها مع المؤسسة التي تعنى بإجراء البحوث العلمية المشتركة في العلوم التطبيقية بين الباحثين من مختلف دول العالم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المستوى العلمي للبحوث العلمية التي يجريها باحثي اليرموك.

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