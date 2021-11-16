بحث التعاون بين جامعة اليرموك وميرسي كور في التعليم الدامج

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفداً من منظمة ميرسي كور الدولية التعاون في تنفيذ المشاريع المتصلة بالتعليم الدامج .



وأكد مساد للوفد الذي ضم مديرة مكتب المنظمة في الأردن كاري دينر، ومديرة برنامج التعليم في المنظمة ميساء الأسمر، إمكانية التعاون بين الجامعة ممثلة بكلية التربية ومنظمة ميرسي كور في مجال إعداد مقترح مشروع حول طرق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالبيئة الطلابية، وكيفية تهيئة البنية التحتية الملائمة لاحتياجاتهم داخل الحرم الجامعي .

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