بحث التعاون بين جامعة اليرموك ونادي سيدات سلاح الجو الملكي

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفد من نادي سيدات سلاح الجو الملكي، سبل التعاون في مجالات العمل التطوعي والمجتمعي وتنظيم برامج وورش علمية وتدريبية تعنى بتمكين المرأة والشباب.



وأشار مساد، خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيسة النادي ندى العزب وعدد من عضوات النادي، إلى المكانة الخاصة التي توليها الجامعة للمرأة الأردنية إيمانا منها بقدراتها ودورها عبر مسيرة بناء الدولة الأردنية وما مثلته من نموذج فريد يشكل قدوة لأجيال المستقل.

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