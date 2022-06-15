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الأربعاء، 15-06-2022 09:42 م

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، احمد بن علي البلوشي اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية.

وقدم الدكتور عوجان شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها الجامعة، خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية وتحفيز البحث العلمي إضافة إلى تحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

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