الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة عودة التعليم عن بعد في الجامعات عقب مهرجان جرش

البادية الشمالية: إطلاق مبادرة طلابنا في عيون الأمن العام

صاحب العمارة المتصدعة لـ الوكيل : 22 فردا مصيرهم مجهول وحالتي تُبكي

العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الفوسفات

الجمارك تحبط تهريب أدوية

تجارة عمان: طالبنا بإلغاء قوائم السلع المسموح باستيرادها من سوريا

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والهاشمية

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: سعر لقاح الانفلونزا الموسمية 12.70 دينارا

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

شركات إسكان تطالب بتسريع منح التراخيص وأذونات الأشغال للمشاريع

الثلاثاء، 28-09-2021 03:17 م

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والهاشمية

920212514521748871618


الوكيل الاخباري - بحث رئيسا جامعتي آل البيت الدكتور هاني الضمور، والهاشمية الدكتور فواز عبد الحق اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية ولاسيما تطوير الأنظمة الإلكترونية في القبول والتسجيل والمالية والموارد البشرية.

وأكد الدكتور الزبون أهمية التشاركية بين الجامعات الأردنية لتطوير التعليم العالي والارتقاء به، لافتا إلى أن الجامعة الهاشمية مستعدة لتقديم خبراتها وتجاربها لجميع الجامعات الأردنية؛ حرصا على بناء علاقات مؤسسية وتشاركية عالية مع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920212217250779707068

حقيقة عودة التعليم عن بعد في الجامعات عقب مهرجان جرش

الامن

البادية الشمالية: إطلاق مبادرة طلابنا في عيون الأمن العام

Image2_92021278103259531832

صاحب العمارة المتصدعة لـ الوكيل : 22 فردا مصيرهم مجهول وحالتي تُبكي

fff

الجمارك تحبط تهريب أدوية

615308c702f06

تجارة عمان: طالبنا بإلغاء قوائم السلع المسموح باستيرادها من سوريا

9202120212929622793092

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: سعر لقاح الانفلونزا الموسمية 12.70 دينارا

أخبار متعلقة
920212104622465628270

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

رئاسة

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

g

قرارات جديدة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

w

جامعة مؤتة تحصل على فئة خمس نجوم في تقييم كيو أس العالمي