بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والهاشمية

الوكيل الاخباري - بحث رئيسا جامعتي آل البيت الدكتور هاني الضمور، والهاشمية الدكتور فواز عبد الحق اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية ولاسيما تطوير الأنظمة الإلكترونية في القبول والتسجيل والمالية والموارد البشرية.



وأكد الدكتور الزبون أهمية التشاركية بين الجامعات الأردنية لتطوير التعليم العالي والارتقاء به، لافتا إلى أن الجامعة الهاشمية مستعدة لتقديم خبراتها وتجاربها لجميع الجامعات الأردنية؛ حرصا على بناء علاقات مؤسسية وتشاركية عالية مع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

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