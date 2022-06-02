بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا والشرقية العمانية

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سرحان حدَّاد، بحضور عميد كلية الطب البيطري الدكتور محمد النسور، مع وفدٍ من جامعة الشرقية في سلطنة عمان برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور يحيى الوهيبي، سبل التعاون البحثي والتعليمي بين الجانبين وتفعيل آليات وأدوات تبادل الخبرات والزيارات الأكاديمية والطلابية.



وقدّم حدَّاد إيجازًا عن جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلياتها والبرامج التي تطرحها، مؤكدًا حرص الجامعة على بناء علاقات تعاون مع المؤسسات الأكاديمية المختلفة.

اضافة اعلان