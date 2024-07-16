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الثلاثاء، 16-07-2024 11:20 م

بحث التعاون بين جامعتي "الهاشمية" و"ساوثهامبتون" البريطانية

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور وصفي الروابدة، مع أستاذ المحاسبة والاستدامة في جامعة ساوثهامبتون البريطانية الدكتور فين تورينجانا، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

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وناقش الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخطط الدراسية المتعلقة بالاستدامة، وعقد ورشات تدريبية مشتركة لتعزيز المعرفة والمهارات، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتحقيقها لمستويات الجودة العالمية.


وقال الروابدة إن الجامعة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع جامعة ساوثهامبتون، خاصةً فيما يتعلق بما جرى بحثه بطرح مساق محاسبة الاستدامة في تخصصي المحاسبة والقانون التجاري لأهميتهما في مجال الأعمال، والحاجة إلى ضرورة وجود محاسبين مجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التنمية المستدامة.


بدوره، بين الدكتور تورينجانا أن جامعة ساوثهامبتون تحظى بمكانة مرموقة دوليًا بتصنيفها 81 حسب تصنيف QS، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين الجامعتين في طرح مساق محاسبة الاستدامة سيوفر للطلبة فهماً شاملاً لمبادئ وممارسات محاسبة الاستدامة، ما يؤهلهم لمتطلبات بيئة العمل.


وقال نائب عميد كلية الأعمال الدكتور أحمد الحسبان :"إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة الهاشمية لتعزيز علاقاتها مع الجامعات العالمية، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

 




 

 


 

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