بحث التعاون بين جامعتي اليرموك وبوردو الأميركية

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفداً من جامعة بوردو الأميركية، سبل التعاون الممكنة بين الجامعتين خاصة في مجالات تبادل الطلبة في تخصصات الآثار والأنثروبولوجيا والسياحة.

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وأكد العموش، خلال استقباله الوفد الذي يضم الدكتور كوري كوبر، والدكتور جوناثون داي، والدكتورة ميشيل بوزون، حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع نظيرتها بوردو التي تعد من الجامعات العالمية العريقة على المستوى الأكاديمي والبحثي، معرباً عن استعداد اليرموك للعمل من أجل توثيق التعاون بينهما، و التنسيق لإعداد برامج للتعاون في مجال تبادل الطلبة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، لا سيما في تخصصات السياحة والآثار والأنثروبولوجيا والدراسات المتحفية.



بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بالسمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها اليرموك، وخاصة في مجالات الدراسات العلمية في الآثار والسياحة والأنثروبولوجيا، لافتين إلى سعي بوردو إلى ابتعاث عدد من طلبتها لقضاء الفصل الدراسي الصيفي في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، بهدف التعرف على أعمال ومشاريع التنقيبات الأثرية وغيرها من المجالات التي يتفق عليها الطرفين.