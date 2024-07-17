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الأربعاء، 17-07-2024 09:56 م

بحث التعاون بين سلطة العقبة الاقتصادية واتحاد الجمعيات الخيرية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، آليات التعاون المشترك في البرامج المختلفة.

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وأكد الفايز أن السلطة حققت أهدافها ضمن الرؤية الملكية، وأصبحت أنموذجا نفتخر به على المستويين المحلي والعالمي، مبينا أن السلطة تعمل بالشراكة مع جميع مؤسسات الوطن للنهوض بالمنطقة لتكون نقطة جذب استثماري وسياحي لتحقيق المصلحة العامة.


وأشار إلى أن السلطة وضمن خطتها الاستراتيجية، تسعى لتنفيذ المشاريع التنموية لخدمة المجتمع المحلي في العقبة وتوسيع رقعة المساحات التنموية والاستثمارية لتشمل جميع مناطق الإقليم، ما يسهم في إيجاد مشاريع جديدة توفر فرص عمل وتحسن واقع الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.


وبين أنه سيتم دراسة إعادة النظر بملف الأرض المخصصة لاتحاد الجمعيات الخيرية في العقبة واتخاذ القرار المناسب بخصوصها .


بدوره، قال عضيبات إن الاتحاد العام يحرص على تعزيز التشاركية مع العديد من الجهات والمؤسسات، ومنها سلطة منطقة العقبة لإقامة الأنشطة المشتركة والمبادرات الهادفة، مشيدا بتعاون السلطة ومساندتها للعمل التنموي والتطوعي والخيري والتعاوني والبيئي.

 




 

 


 

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