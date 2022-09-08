بحث التعاون بين مجلس محافظة إربد ومركز زها

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، مع مدير عام مركز زها الثقافي رانيا صبيح، ورؤساء بلديات في مجلس المحافظة ورؤساء وأعضاء لجان، تطوير آفاق التعاون بما يعزز رسالة المركز في التوسع ببرامجه وانتشاره في جميع ألوية المحافظة.

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وعبّر بني هاني عن ترحيبه بتوجه المركز لاستحداث مراكز جديدة في مختلف ألوية المحافظة، مبديا استعداد المجلس لدعم هذا التوجه ورفده بعناصر النجاح اللازمة.



وأشار إلى إمكانية العمل مستقبلا على تحديد مخصصات تخدم أغراض المركز وبرامجه ونشاطاته من موازنة المجلس في حال وجود صفة شخصية واعتبارية له ذات استقلال مالي وإداري.



وأكد بني هاني إيلاء المجلس للعمل التشاركي مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، والاهتمام لخدمة الأهداف والأغراض التنموية ذات الأثر على السكان، وتلك القادرة على توفير فرص العمل المباشرة، فضلا عن تعزيز دور المركز في التدريب والتأهيل للأطفال واليافعين والشباب لدخول سوق العمل.



بدورها، أكدت صبيح أن سياسة المركز المنتشر في 25 منطقة على مستوى المملكة التوسع بإنشائها وصولا لكل لواء لتقديم خدمات نوعية، مشيرة إلى أن المركز اطلق أكثر من 125برنامجا تدريبيا لتأهيل الفئات العمرية الصغيرة على مهارات تقنية ومهنية قائمة على الإبداع والريادة كالذكاء الاصطناعي والربوتات.



ولفتت إلى أن المركز يعمل مع 320 شريكا محليا لتعزيز دوره في تغطية العديد من النشاطات اللامنهجية التي لا تتمكن المؤسسات الرسمية والأهلية من توفيرها، استثمارا لطاقات اليافعين والشباب وصقلها وتوجيهها نحو التنمية المستدامة بالإضافة إلى البدء بتدريب الأطفال في سن مبكرة تمهيدا لإدماجهم في برامج المركز التدريبية والتأهيلية المتعددة والمتنوعة.



وبينت صبيح أن المركز استطاع استيعاب 2000 شاب وفتاة، ووفر لهم فرص عمل من خلال مواقعه وبرامجه التدريبية المختلفة، موضحة أنه يتوجه إلى التحول لمؤسسة ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مادي وإداري.



وأشارت إلى أن أكثر من 250 ألف شخص استفادوا من خدمات التنمية المجتمعية التي وفرها المركز إلى جانب الإسهام بإنشاء 16 روضة مدرسية حكومة، وهي تعمل على تحسين خدمات الرعاية في رياض الأطفال على مستوى المملكة.