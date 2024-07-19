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الجمعة، 19-07-2024 11:39 م

بحث التعاون بين مجلس محافظة البلقاء ومؤسسة ولي العهد

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة مع منسق مكتب مؤسسة ولي العهد في البلقاء حسن الصقور، آفاق التعاون المشترك من خلال المبادرات التي تطرحها المؤسسة وتستهدف فئات الشباب وتخدم أبناء المجتمع المحلي وتسهم في تمكين المرأة.

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وقدم العواملة إيجازا حول مهام ورؤية مجالس المحافظات والدور التنموي والخدمي المنوط بها، لافتا إلى إطلاق مجلس محافظة البلقاء للمجلس الاستشاري الشبابي أيمانا منه بضرورة تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز انخراطهم في العمل العام.


وثمن العواملة دعم مؤسسة ولي العهد المتواصل للشباب وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة وتطوير مجتمعاتهم.


بدوره قدم الصقور تعريفا بدور المؤسسة والأهداف والرؤى التي تسعى لتحقيقها من خلال تعزيز قدرات الشباب والاستثمار في مهاراتهم وتطوير منظومة مستدامة للأجيال القادمة.


واتفق الطرفان على تنسيق لقاءات مع المجلس الاستشاري الشبابي لغايات الاستفادة من برامج المؤسسة عبر ما تقدمه من مبادرات ومشاريع ريادية ونوعية.

 




 

 


 

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