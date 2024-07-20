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السبت، 20-07-2024 08:31 ص

بحث التعاون بين مجلس محافظة البلقاء ومؤسسة ولي العهد

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة مع منسق مكتب مؤسسة ولي العهد في البلقاء حسن الصقور، آفاق التعاون المشترك من خلال المبادرات التي تطرحها المؤسسة وتستهدف فئات الشباب وتخدم أبناء المجتمع المحلي وتسهم في تمكين المرأة.

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وقدم العواملة إيجازا حول مهام ورؤية مجالس المحافظات والدور التنموي والخدمي المنوط بها، لافتا إلى إطلاق مجلس محافظة البلقاء للمجلس الاستشاري الشبابي أيمانا منه بضرورة تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز انخراطهم في العمل العام.

 

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