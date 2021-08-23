بحث التعاون بين مدينة الأمير محمد للشباب ومجلس محافظة الزرقاء

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة الزرقاء" اللامركزية " الدكتور أحمد عليمات مع مدير مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء الدكتور المهندس حسن الروسان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينة ومجلس المحافظة.



و تضمن اللقاء مناقشة سبل دعم المدينة لإقامة عدة مشروعات فيها، بهدف تطويرها ، كونها المتنفس الوحيد الأمثل للأهالي، ولخدمة الشباب والمجتمع المحلي، اذ أبدى عليمات تعاونه لدعم الشباب ووضع المدينة ضمن خطة "اللامركزية "لإقامة المشروعات الهادفة ودعمها.

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