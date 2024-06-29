بحث التعاون بين نقابة المهندسين ومجلس محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس فرع مجلس نقابة المهندسين الأردنيين في الزرقاء، الدكتور المهندس خالد البلوي، مع رئيس مجلس محافظة الزرقاء، فيصل الزواهرة، آفاق التعاون المشترك، خلال زيارة اليوم السبت، إلى مجلس المحافظة.

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وناقش الجانبان العديد من المواضيع والأفكار، متطلعين إلى مدّ جسور التعاون المشترك بما يخدم الجميع مستقبلا في عدة أمور، حيث جرى الاتفاق على إعطاء مهندسي الزرقاء الأولوية في المشاريع التي ستطرح خلال العام المقبل 2025، وجرى الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة بهدف التعاون وتوثيق أواصر الشراكة بين النقابة ومجلس المحافظة، حيث اتصف اللقاء بالطابع الإيجابي من قبل الطرفين.



من جهته، أكد الزواهرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجلس ونقابة المهندسين بما يحقق مصلحة الطرفين، مشيدًا بدور النقابة في خدمة المهندسين والمهنة ودورها في تنمية المجتمع المحلي.