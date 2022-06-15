الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرئيس تبون يزور الجناح الاردني المشارك بمعرض الجزائر الدولي

بحث التعاون بين نقابة المهندسين ومركز التدريب المهني بالزرقاء

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية

الاردن يشارك بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط

المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ حملة تبرع بالدم

التربية : تظليل أكثر من إجابة بامتحان التوجيهي تحسب خاطئة

الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

توضيح امني حول ادعاء حدث بضربه من قبل 5 أشخاص وإلقائه بالشارع في صويلح

مصدر حكومي لـ الوكيل : فرض رسوم على الطرق مقترح مستقبلي ورد في دراسة

رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الرشايدة الحويطات

الأربعاء، 15-06-2022 09:46 م

بحث التعاون بين نقابة المهندسين ومركز التدريب المهني بالزرقاء

w


الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالزرقاء المهندس خالد البلوي خلال زيارته اليوم الأربعاء ، المعهد الكوري الأردني ومركز التدريب المهني بالهاشمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بغية تطوير العمل الهندسي لخدمة الزملاء والمجتمع.

وناقش البلوي خلال لقائه مدير المعهد المهندس حسين الربابعة، ومدير مركز التدريب المهني المهندس سفيان القضاة، العديد من المواضيع والقضايا التي تهم الطرفين ، ومد جسور التعاون المشترك بما يخدم الجميع مستقبلا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الرئيس تبون يزور الجناح الاردني المشارك بمعرض الجزائر الدولي

w

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية

620221516845160019202

الاردن يشارك بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط

62022149127911789836

المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ حملة تبرع بالدم

w

التربية : تظليل أكثر من إجابة بامتحان التوجيهي تحسب خاطئة

الأمن العام

توضيح امني حول ادعاء حدث بضربه من قبل 5 أشخاص وإلقائه بالشارع في صويلح

أخبار متعلقة
w

بحث العلاقة بين المكاتب الهندسية وبلدية الزرقاء

شرطة سير (3)

وفاة وإصابتان بحادث تصادم على طريق الزرقاء - جرش

120213153042434790661

الطه نقيبا لأصحاب المكاتب العقارية للمرة الثانية

5202227123835758626765

العدوان نائباً لنقيب المحامين الأردنيين

FlaTZaE0xA4w4JzclBDjQdUfy7OwDBc9DSIKxihw

39.3 الف وفاة سُجلت في المملكة خلال 2021 وعمّان الاعلى

e68bfe78-131205540_765585210967505_8013075557827689882_n

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء