بحث التعاون بين نقابة المهندسين ومركز التدريب المهني بالزرقاء

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالزرقاء المهندس خالد البلوي خلال زيارته اليوم الأربعاء ، المعهد الكوري الأردني ومركز التدريب المهني بالهاشمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بغية تطوير العمل الهندسي لخدمة الزملاء والمجتمع.



وناقش البلوي خلال لقائه مدير المعهد المهندس حسين الربابعة، ومدير مركز التدريب المهني المهندس سفيان القضاة، العديد من المواضيع والقضايا التي تهم الطرفين ، ومد جسور التعاون المشترك بما يخدم الجميع مستقبلا.

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