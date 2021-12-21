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الثلاثاء، 21-12-2021 05:56 م

بحث التعاون بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والطفيلة التقنية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتور قيس السفاسفة، خلال لقائه رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور عمر المعايطة، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وإمكانية توسيع مجالات الشراكة من خلال إبرام اتفاقية تعاون في المستقبل القريب.

وأكد السفاسفة حرص الهيئة على تعزيز العلاقات التعاونية التي تربطها بمختلف مؤسسات القطاع العام والخاص في المجالات كافة، ودور الهيئة في تطوير التعليم المهني والتقني والعمل على تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم مهنياً للحصول على فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم.

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