بحث التعاون وتبادل الخبرات بمجال التعليم العالي مع دول مجلس التعاون الخليجي

الوكيل الإخباري - ضمن فعاليات اجتماعه الخامس عقد فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعليم العالي اجتماعاً أمس الأربعاء، في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحث خلاله العديد من المحاور في مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الفريق الأردني المشارك في هذه الاجتماعات عن قطاعي التعليم العام، والتعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الأردن وأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً بأن الأردن على أتم الاستعداد للمضي قدماً في تفعيل العمل المشترك بين هذه الدول في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



كما قدم الدبعي عرضاً تعريفياً عن قطاع التعليم العالي الأردني وتطوره خاصةً في مجال التشريعات، والجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة، كما تطرق إلى تخصصات الجامعات الأردنية والحاصلة على اعتمادات عالمية، والمراكز التي حققتها الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، مما يعكس تطور هذا القطاع وتميزه.



بدوره قدم مندوب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر عرضاً تعريفياً عن الإطار الوطني للمؤهلات وآلية عمل الهيئة في هذا المجال.



كما جرى خلال اللقاء حوار مشترك بين الحضور في مجالات التعليم العالي، حيث اتفق الطرفان على قيام الجانب الأردني بإعداد مسودة برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتأطير آليات التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم العالي على أن تشتمل هذه البرامج والمذكرات على أربعة محاور رئيسية هي: التعاون الأكاديمي، و التعاون الطلابي، و التعاون البحثي، و تبادل المعلومات والخبرات، بحيث يقوم الفريق الأردني بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بها خلال شهرين من تاريخه على أبعد تقدير.



وقد ضم وفد دول مجلس التعاون الخليجي كل من : د.خالد بن سليمان الحماد ممثل قطاع التعليم الجامعي في وزارة التعليم السعودية/رئيس الوفد، د.محمد بن مسلم المهري مدير إدارة التعليم في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ود. محمد التويجري رئيس التعليم العالي لمجلس التعاون في الأمانة العامة لمجلس التعاون، ود.حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع التراخيص والجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد سالم بن خميس العبري المدير العام المساعد في وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان، ود.خالد عبدالله بالعلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في دولة قطر، والسيد حمد السليطي مدير مكتب وكيل الوزارة في دولة قطر.



كما حضر الاجتماع من الجانب الأردني كل من : الدكتور هايل الرقيبات مدير مديرية المعادلة والاعتراف، والدكتور وسيم هلسه مدير صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، والسيدة رناد نوفل مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين، وحسام لطفي مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني، وعزالدين درس مدير مديرية الشؤون المالية، ومهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد.