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الثلاثاء، 17-11-2020 01:13 م

بحث العلاقات الثقافية بين الاردن وفنزويلا

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الوكيل الاخباري-  بحث وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مع سفير فنزويلا في المملكة عمر فيالما أوسونا، تطوير العلاقات الثقافية.

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واشارت وزارة الثقافة في بيان اليوم الثلاثاء، الى أن الوزير الطويسي أعرب عن أمله أن تفتح زيارة السفير صفحة للعلاقات بين الثقافية بين البلدين الصديقين، داعيا إلى توقيع اتفاقية ثقافية من شأنها تعزيز التعاون في مجال النشاطات والمراكز الفنية والتراث الثقافي من خلال عدد من الفعاليات المتبادلة.


كما دعا الطويسي إلى التعاون في إصدار كتاب باللغة الإسبانية من خلال ناشر فنزويلي، بحيث يتزامن مع الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية لتعريف القارئ الفنزويلي بتاريخ الأردن وحضارته.


وأكد ضرورة أن يكون لفنزويلا مشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون، مشيدا بدورها في دعم القضايا العربية، نظرا لاهمية تضافر الجهود لنشر السلام وتعزيز أركانه، خصوصا في ظل الجائحة كورونا التي تهدد البشرية جمعاء.


من جهته، أكد السفير الفنزويلي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثقافية مع الأردن الذي وصفه بالبلد الجميل، وشعبه الطيب، ملقيا الضوء عدد من النشاطات التي قدمتها واحدة من الفرق الفنزويلية التراثية في عمان.


وأشار السفير إلى التأثير الأندلسي على العمارة الفنزويلية التي انعكست على الموسيقى في تنوعها وغناها، مؤكدا ضرورة تعميق العلاقات الثقافية في سائر المجالات، وخصوصا الثقافية.

 

وأعرب السفير في ختام اللقاء عن تطلعه الى توقيع الاتفاقية الثقافية التي قال إنها ستكون أول اتفاقية بين البلدين الصديقين.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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