بحث انسيابية حركة البضائع بين الأردن والعراق

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة خلال لقائه وفداً من الشركة العامة للنقل البري العراقي، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه نقل البضائع بين البلدين الشقيقين.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن الحباشنة أكد حرص المملكة الدائم على تعزيز أطر التعاون بين الأردن والعراق بما يخدم قطاع النقل، ويعزز حركة التجارة بين البلدين.



وشدد الحباشنة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل وانسيابية حركة البضائع بين البلدين، وزيادة حجم البضائع المنقولة وحركة الصادرات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد العراقي أن حكومة الجمهورية العراقية على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات من الجانب العراقي، لضمان ديمومة حركة نقل البضائع بين البلدين.

