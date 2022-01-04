بحث انشاء مبنى جديد لمديرية التربية والتعليم بالبترا

الوكيل الاخباري - بحثت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، اليوم الثلاثاء، إنشاء مبنى جديد ومستقل لمديرية التربية في لواء البترا بدل المبنى المستأجر الحالي.



وناقش الجانبان إمكانية إنشاء المبنى الجديد بدعم من سلطة إقليم البترا على قطعة أرض مخصصة لهذه الغاية بدعم من السلطة، في اطار الشراكة بين الجانبين لخدمة العملية التربوية والتعليمية في اللواء.



وكانت الدكتور قبيلات، التقت ممثلين عن المجتمع المحلي في مدينة معان وأعضاء المجلس التربوي في القصبة، بحضور عدد من مديري ومديريات المدارس في المدينة.

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