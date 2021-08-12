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الخميس، 12-08-2021 03:12 م

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير العدل


الوكيل الإخباري - بحث وزير العدل أحمد الزيادات، الخميس، مع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار والوفد المرافق له، مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي وسبل تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين
وأكد الزيادات، مع الوفد الذي يزور الأردن في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يرتبطان بمذكرة تفاهم بمجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 وعدد من الاتفاقيات على الصعيد الدولي كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن العمل جار على مزيد من الاتفاقيات في المستقبل.

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وأعرب خلال اللقاء الذي حضره السفير العراقي في عمان حيدر العذارى، وأمين عام وزارة العدل القاضي سعد اللوزي، ومساعديه وعدد من مدراء المديريات المعنية في الوزارة، عن ترحيب الأردن بالوزير الضيف والوفد المرافق.


وجرى خلال اللقاء استعراض التطور الحاصل في مجال خدمات وزارة العدل والتحول الإلكتروني والمديريات المستحدثة كمديرية العقوبات المجتمعية والمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والكاتب العدل والكاتب العدل المرخص إضافة إلى موضوع السوار الإلكتروني كبديل للتوقيف ومشروع المحاكمة عن بُعد، كما تم عرض نبذة عن مراكز الخدمات الشاملة وأهميتها في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات فضلى وبجودة عالية والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.


 




 

 


 

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