الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالاردن

البنك المركزي يطلق الحملة الوطنية ادخر.. لتزدهر

إقبال ملحوظ على الاستزراع السمكي في ذيبان

إقامة أول حظيرة لإيواء الكلاب الضالة في الطفيلة

إرادة ملكية بترفيع 10 موظفين في الخارجية الى رتبة سفير

الخصاونة يفوض صلاحيات شراكة القطاع العام والخاص لعمرو

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

توضيح من الوهادنة حول مطعوم كورونا للاطفال

اليمن يسجل 8 إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وفاة مواطن بصعقة كهربائية في عمان

الإثنين، 01-11-2021 04:32 م

بحث تحديات قطاع التعليم العالي بالوطن العربي

1020213018234305523133


الوكيل الاخباري - بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية، عمرو سلامة، التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن والوطن العربي.

وناقش الجانبان سبل زيادة قدرات الجامعات العربية في البحث العلمي، ما يسهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.

وأشار الدكتور عويس إلى أهمية التركيز على مرحلة التعليم من فترة ما قبل المدرسة إلى المراحل المُتقدمة في التعليم، وزرع القيم الإنسانية والتسامح والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل.

وبين أن هناك 17 ألف طالب على مقاعد الدراسة في كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية، إضافة إلى 3500 طالب أردني يتخرجون سنويًا من الجامعات العربية والدولية في التخصصات ذاتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

إقبال ملحوظ على الاستزراع السمكي في ذيبان

s

إقامة أول حظيرة لإيواء الكلاب الضالة في الطفيلة

1

إرادة ملكية بترفيع 10 موظفين في الخارجية الى رتبة سفير

82021111307181923771

الخصاونة يفوض صلاحيات شراكة القطاع العام والخاص لعمرو

w

توضيح من الوهادنة حول مطعوم كورونا للاطفال

62-151552-amman-stock-exchange-loses-847-million-in-2018_700x400

%285 ارتفاع أرباح شركات مدرجة في بورصة عمّان

أخبار متعلقة
مدرسة

وزير التربية : يجب على هؤلاء الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس

1020212022347462165597

وزير التربية: انهاء ملف المحالين الى التقاعد المبكر والاستيداع قريبا

1020211312256614776752

عويس : مُقبلون على وضع سياسات لإصلاح التعليم المدرسي والجامعي

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

10202110185320263065371

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد