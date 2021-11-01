بحث تحديات قطاع التعليم العالي بالوطن العربي

الوكيل الاخباري - بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية، عمرو سلامة، التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن والوطن العربي.



وناقش الجانبان سبل زيادة قدرات الجامعات العربية في البحث العلمي، ما يسهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.



وأشار الدكتور عويس إلى أهمية التركيز على مرحلة التعليم من فترة ما قبل المدرسة إلى المراحل المُتقدمة في التعليم، وزرع القيم الإنسانية والتسامح والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل.



وبين أن هناك 17 ألف طالب على مقاعد الدراسة في كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية، إضافة إلى 3500 طالب أردني يتخرجون سنويًا من الجامعات العربية والدولية في التخصصات ذاتها.

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