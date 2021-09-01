الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

سلالة مو التاجية تضرب كوريا الجنوبية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

السفارة الأمريكية تشكر الأردن

الأمم المتحدة: 74 بالمئة من اللبنانيين فقراء

روسيا: ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

القبض على مرتكب جريمة القتل بهجوم مسلح في عمان

تحذير من موجة كورونا جديدة بالاردن الشهر القادم

ارتفاع إصابات كورونا النشطة بالأردن

وزير الاوقاف : الاسلام أمر بطلب العلم

الأربعاء، 01-09-2021 04:50 م

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

w


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مع ممثل جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، تحديات القطاع، وسبل دعمه وتشجيع العاملين فيه.

وقال العين الزعبي إن الاجتماع، لم يحضره ممثلون عن الجمعيات الأخرى المعنية في القطاع رغم دعوتها، والذي جاء لمناقشة مطالب ممثلي جمعيات مربي الأبقار، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تندرج ضمن الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي، ومن شأنها معالجة التحديات.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

5202125131638311397787

السفارة الأمريكية تشكر الأردن

كورونا 6

تحذير من موجة كورونا جديدة بالاردن الشهر القادم

820211092320598793206

ارتفاع إصابات كورونا النشطة بالأردن

8202123143536646332690

وزير الاوقاف : الاسلام أمر بطلب العلم

1

وزارة البيئة تناقش مسودة السياسة الوطنية للتغير المناخي

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

زراعة النواب تؤكد ضرورة استعادة الهوية الزراعية للأردن

w

اختتام ورشة حول تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي

وزارة المياه

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عمان

w

البيئة والزراعة توقعان 17 اتفاقية تعاون

مزارع

الأغوار الجنوبية: مناقشة نقص مياه الري المخصصة للزراعة

w

مياهنا : من لم تصله المياه في البنيات الأحد سيزوَّد بصهاريج