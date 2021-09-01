بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مع ممثل جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، تحديات القطاع، وسبل دعمه وتشجيع العاملين فيه.



وقال العين الزعبي إن الاجتماع، لم يحضره ممثلون عن الجمعيات الأخرى المعنية في القطاع رغم دعوتها، والذي جاء لمناقشة مطالب ممثلي جمعيات مربي الأبقار، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تندرج ضمن الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي، ومن شأنها معالجة التحديات.

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