بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

الوكيل الاخباري - بحثت الهيئة العربية للطاقة المتجددة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دور الوزارة في تسويق الخبرات والكفاءات الوطنية من المهندسين والفننين في الدول العربية والأفريقية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للهيئة المهندس محمد الطعاني ومديرها الإداري كامل الدقامسة ومستشارها الفني المهندس محمد الحموري، بأمين عام وزارة الخارجية بالوكالة السفير حازم الخطيب، والسفير معتز حياصات.

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