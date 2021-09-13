الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

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بحث تسويق سياحة الغوص في العقبة

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الإثنين، 13-09-2021 12:43 ص

بحث تسويق سياحة الغوص في العقبة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جمعية العقبة للغوص، خماش ياسين مع فريق مستشارين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، آلية تنفيذ مشروع تحديث وتطوير السياحة الياباني، وتسويق سياحة الغوص في العقبة وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الأردني والياباني في هذا المجال.

وعرض ياسين للفريق الضيف، المميزات السياحية لمواقع الغوص المنتشرة في خليج العقبة، الطبيعية منها والصناعية، والامكانيات التي تمتلكها الجمعية لتقديم الخدمات اللوجستية لرياضة الغوص باعتبارها من الرياضات المائية الجاذبة للسياح محليا وعالميا.

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