بحث تشغيل أول محطة لشحن سيارات الكهرباء في عجلون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، مع مدير مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن، المهندس محمد رمضان، اليوم الأربعاء، السبل الكفيلة لتشغيل محطة الشحن الكهربائية في عجلون وآلية عملها.



وأكد الزغول، خلال لقائه رمضان بمكتبه، ضرورة تشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن ليتمكن المواطنون من شحن سياراتهم الكهربائية بسهولة كونها المحطة الأولى من نوعها في المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية لن تتقاضى أية مبالغ مالية بدل خدمة شحن السيارات الكهربائية.

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