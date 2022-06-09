الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمين عام التربية يتفقد مخيم فرسان مبادرة حقق في جرش

جامعة مؤتة تتقدم في التصنيفات العالمية للعام الثاني

الفايز يطلع على مسار الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

بحث تطوير العمل الجمركي بين الأردن والسعودية

التربية تكرم المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل

العضايلة يشارك في اجتماع الحوار السياسي العربي الأوروبي على مستوى السفراء

بوتين : التضخم ارتفع بسبب أخطاء الغرب

وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

اختتام فعاليات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

الجيش : استشهاد رقيب أول من مرتبات الانتشار السريع في مالي

الخميس، 09-06-2022 10:26 م

بحث تطوير العمل الجمركي بين الأردن والسعودية

5202218172012329994572


الوكيل الاخباري - بحث السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، اليوم الخميس، مع رئيس النيابة العامة في دائرة الجمارك محمد أبو رمان سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات فتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل الجمركي بشكل يُسهم بتسهيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان المسائل التي تتعلق بالتعاون الإداري المتبادل، وتطوير التعاون في الشؤون الجمركية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620229183854295294125

جامعة مؤتة تتقدم في التصنيفات العالمية للعام الثاني

w

الفايز يطلع على مسار الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

وزارة التربية والتعليم

التربية تكرم المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل

1654798483690

العضايلة يشارك في اجتماع الحوار السياسي العربي الأوروبي على مستوى السفراء

620229125718733723714

وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

520221721654569982627

اختتام فعاليات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

أخبار متعلقة
1-1522622

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الااا

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

غبار-في-الاردن (1)

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

3

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

5edd1c5c79de4

مراكز فحص كورونا طيلة الأسبوع - أسماء

627e5d878f1d5

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل