بحث تطوير العمل الجمركي بين الأردن والسعودية

الوكيل الاخباري - بحث السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، اليوم الخميس، مع رئيس النيابة العامة في دائرة الجمارك محمد أبو رمان سبل تعزيز التعاون المشترك.



كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات فتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل الجمركي بشكل يُسهم بتسهيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.



كما ناقش الجانبان المسائل التي تتعلق بالتعاون الإداري المتبادل، وتطوير التعاون في الشؤون الجمركية.

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