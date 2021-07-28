الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عمان

عمود كهرباء داخل منزل في القويرة

منطقة في دبة حانوت بالعقبة تعاني انقطاع المياه

666 مليون دينار كلفة ' فاتورة التقاعد' حتى نهاية أيار

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار لملقي النفايات بشكل عشوائي

أكثر من 95% من العاملين في القطاع السياحي تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس

الحكومة تشرع بأول لقاء حواري مع القطاع الخاص

الأشغال :إغلاق طريق الماسورة - دير علا لإعادة تعبيده

لجان نيابية تناقش إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

الأربعاء، 28-07-2021 10:34 ص

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عمان

عمان


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، على تميز العلاقات الأردنية العُمانية وشمولها لمختلف المجالات، مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق مع السفارة فيما يخص تشجيع السياحة، وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.

اضافة اعلان


وشدد الكباريتي في بيان صحفي الأربعاء خلال لقائه السفير العُماني هلال بن مرهون بن سالم المعمري أمس بمقر غرفة تجارة الأردن على أهمية مد جسور التعاون بين الأردن وعُمان لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتكثيف الجهود من ناحية ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتي تأثرت جراء الأزمة الحالية التي تمر بها كل بلدان العالم نتيجة فيروس كورونا.


وأشار الكباريتي الى الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتسهيل إجراءات الراغبين في زيارة الأردن وتخفيف إجراءات القدوم إلى الأردن وخاصة من دول الخليج العربي.


من جانبه أعرب السفير العماني عن شكره وتقديره لحفاوة الترحيب والتأكيد أن سلطنة عُمان تتطلع لمستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية مع الأردن والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بما يخدم اقتصاد البلدين، وأهمية تبادل زيارة الوفود التجارية، والتنسيق مع الغرفة لعقد اجتماع في القريب العاجل بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين وتسهيل الفرص لهم لزيادة التواصل بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
369928_untitled-1_107_

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار لملقي النفايات بشكل عشوائي

720212716588555214874

أكثر من 95% من العاملين في القطاع السياحي تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس

1627455030419

الحكومة تشرع بأول لقاء حواري مع القطاع الخاص

وزارة الأشغال

الأشغال :إغلاق طريق الماسورة - دير علا لإعادة تعبيده

EpP5ZvOXcAAM83j

لجان نيابية تناقش إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

E7TqSt5XMActRhB

الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

أخبار متعلقة
1-1391928

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

620213093036336702125

مؤشر ملموس للتخلص من الحظر الليلي

620212718376219468319

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

620212884838355020104

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 3.36%

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم