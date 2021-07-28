بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عمان

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، على تميز العلاقات الأردنية العُمانية وشمولها لمختلف المجالات، مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق مع السفارة فيما يخص تشجيع السياحة، وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.

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وشدد الكباريتي في بيان صحفي الأربعاء خلال لقائه السفير العُماني هلال بن مرهون بن سالم المعمري أمس بمقر غرفة تجارة الأردن على أهمية مد جسور التعاون بين الأردن وعُمان لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتكثيف الجهود من ناحية ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتي تأثرت جراء الأزمة الحالية التي تمر بها كل بلدان العالم نتيجة فيروس كورونا.



وأشار الكباريتي الى الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتسهيل إجراءات الراغبين في زيارة الأردن وتخفيف إجراءات القدوم إلى الأردن وخاصة من دول الخليج العربي.



من جانبه أعرب السفير العماني عن شكره وتقديره لحفاوة الترحيب والتأكيد أن سلطنة عُمان تتطلع لمستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية مع الأردن والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بما يخدم اقتصاد البلدين، وأهمية تبادل زيارة الوفود التجارية، والتنسيق مع الغرفة لعقد اجتماع في القريب العاجل بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين وتسهيل الفرص لهم لزيادة التواصل بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين.

