الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

مشاجرة جماعية في اللويبدة

ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

إدارة الأزمات : ندعو لعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة

مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

توضيح حكومي بشأن امر الدفاع رقم 35

الحكومة : الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي لا زال تحت السيطرة

طبيب اردني يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس بشأن التعليم عن بعد

الخميس، 25-11-2021 07:27 م

بحث تعزيز التعاون العلمي بين اليرموك وجامعتي روما وفلورنسا الإيطاليتين

11202123192537226434851


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، خلال لقائه اليوم الخميس، وفدا أكاديمياً من جامعتي روما وفلورنسا الإيطاليتين، سبل تعزيز التعاون العلمي، خاصة ما يتصل بعلم الآثار.

وأكد الدكتور المساد، خلال استقباله الدكتور روبيرتو جابريلي من جامعة روما الإيطالية، والدكتور كارميلو بابلارادو من جامعة فلورنسا الإيطالية، والوفد الأكاديمي المرافق لهما والذي ضم مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراة في تخصص الآثار بجامعتي روما وفلورنسا، استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع جامعتي روما وفلورنسا، ومختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الإيطالية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وبما يحقق المصلحة المشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة نجدة (1)

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

fffff

مشاجرة جماعية في اللويبدة

11202124175735939434721

ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية

وزارة الصحة 2)

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

8

إدارة الأزمات : ندعو لعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة

w

مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

أخبار متعلقة
11202116214426975273533

مذكرة تفاهم بين جامعتي اليرموك والبريمي العُمانية لتعزيز التعاون العلمي

11202114185822253630080

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وميرسي كور في التعليم الدامج

1120211416234861006005

تشكيلات ادارية في جامعة اليرموك -أسماء

w

اليرموك الثانية عربيا في قائمة الجامعات الأعلى استشهادا

122020921047335862994

التعليم العالي تنفي ما يتم تداوله بشأن الامتحانات الجامعية

1020212419475527402117

بدء فعاليات ملتقى ماجستير الأنظمة السيبرانية بالطفيلة