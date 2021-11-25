بحث تعزيز التعاون العلمي بين اليرموك وجامعتي روما وفلورنسا الإيطاليتين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، خلال لقائه اليوم الخميس، وفدا أكاديمياً من جامعتي روما وفلورنسا الإيطاليتين، سبل تعزيز التعاون العلمي، خاصة ما يتصل بعلم الآثار.



وأكد الدكتور المساد، خلال استقباله الدكتور روبيرتو جابريلي من جامعة روما الإيطالية، والدكتور كارميلو بابلارادو من جامعة فلورنسا الإيطالية، والوفد الأكاديمي المرافق لهما والذي ضم مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراة في تخصص الآثار بجامعتي روما وفلورنسا، استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع جامعتي روما وفلورنسا، ومختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الإيطالية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وبما يحقق المصلحة المشتركة.

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