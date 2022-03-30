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الأربعاء، 30-03-2022 07:54 م

بحث تعزيز التعاون بين الأردن وأميركا في المجال الزراعي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والملحق الإقليمي في وزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الزراعية.

وبحسب بيان صحافي عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أكد الوزير، خلال لقائه ميلو في مكتبه، أهمية الدور الأميركي في دعم جهود تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وضرورة زيادة التعاون في مشاريع تدعم الأمن الغذائي للأردن والإقليم خاصة في ظل تغيرات جيوسياسية في المنطقة، وآثار اللجوء على المملكة، إضافة إلى تغيرات مناخية تتكيف معها الأردن ضمن الخطط والاستراتيجيات الحالية . 

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