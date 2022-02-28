بحث تعزيز التعاون بين البحوث الزراعية واكساد لتطوير قطاع الإبل

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال لقائه، اليوم الاثنين، مدير المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) الدكتور نصرالدين العبيد، تعزيز التعاون في المجالات الزراعية ولاسيما في مجال القمح والشعير، والمجترات الصغيرة وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات.



وبحسب بيان صحافي، اليوم الاثنين، أشاد حداد، بمستوى التعاون مع "اكساد"، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين تضمن توفير قطيع محسن من الإبل في محطة "الخناصري" لبحوث الثروة الحيوانية ليكون نواة حقيقية لإجراء بحوث علمية في مجالات التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي وإنتاجية الأبل من اللحوم والحليب، وإيجاد حلول لتحديات القطاع.

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